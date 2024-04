Réalisation d’une BD format fresque en direct Espace culturel Lympia Nice, samedi 18 mai 2024.

Réalisation d’une BD format fresque en direct Nuit européenne des musées 2024 Samedi 18 mai, 17h30 Espace culturel Lympia Entrée libre en fonction de la place disponible

À l’occasion de l’exposition « Hergé et l’Art », Marc Chalvin, dessinateur de presse et de bande dessinée, réalisera « en live » sur un rouleau de 10 mètres de long une bande dessinée dont l’histoire évoluera en fonction des propositions des visiteurs.

Un moment d’échange exceptionnel autour de l’élaboration d’un scénario et de la création d’une bande-dessinée hors normes !

Dessinateur de bandes dessinées (dernier album paru « Pigeons » aux éditions de la Cafetière) et dessinateur de presse depuis 1990, Marc Chalvin est régulièrement invité au Festival de la Bande Dessinée d’Angoulême. Il utilise sa spontanéité et son écoute pour intervenir en direct dans divers événements (séminaires, fresques BD, etc.).

Espace culturel Lympia 2 quai Entrecasteaux Nice 06300 Carabacel Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 89 04 53 10 https://espacelympia.departement06.fr/ Ancien bagne de Nice, ce bâtiment patrimonial abrite aujourd’hui des expositions temporaires. Parking possible sur le port, accès PMR

© Claude-Reynier-Production