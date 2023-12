Balade au Teich RDV parking Espace Brémontier Arès Catégories d’Évènement: Arès

Gironde Balade au Teich RDV parking Espace Brémontier Arès, 4 avril 2024, Arès. Arès Gironde

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-04 13:15:00

fin : 2024-04-04 Départ d’Arès en covoiturage à 13h15. Balade au bord de l’Eyre accompagnée d’un conteur de pays à 14h30..

Départ d’Arès en covoiturage à 13h15. Balade au bord de l’Eyre accompagnée d’un conteur de pays à 14h30.

Départ d’Arès en covoiturage à 13h15. Balade au bord de l’Eyre accompagnée d’un conteur de pays à 14h30. EUR.

RDV parking Espace Brémontier

Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Mise à jour le 2023-12-21 par OT Arès Détails Catégories d’Évènement: Arès, Gironde Autres Code postal 33740 Lieu RDV parking Espace Brémontier Adresse RDV parking Espace Brémontier Ville Arès Departement Gironde Lieu Ville RDV parking Espace Brémontier Arès Latitude 44.7711951 Longitude -1.1343994 latitude longitude 44.7711951;-1.1343994

RDV parking Espace Brémontier Arès Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ares/