RDV de l’emploi des jeunes Mairie de Versailles Versailles, jeudi 25 avril 2024.

RDV de l’emploi des jeunes JOB DATING spécial JEUNES Jeudi 25 avril, 14h00 Mairie de Versailles Entrée libre sur inscription

Début : 2024-04-25T14:00:00+02:00 – 2024-04-25T18:00:00+02:00

Rencontrez des entreprises variées, explorez les emplois liés aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 et bien plus encore.

Mairie de Versailles 4, avenue de Paris – 78000 Versailles Versailles 78000 Chantiers Yvelines Île-de-France

