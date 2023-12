Conférence à la Caverne du Dragon : « Vie, mort et mémoire des sportifs au Chemin des Dames » RD 18 CD Oulches-la-Vallée-Foulon Catégories d’Évènement: Aisne

Oulches-la-Vallée-Foulon Conférence à la Caverne du Dragon : « Vie, mort et mémoire des sportifs au Chemin des Dames » RD 18 CD Oulches-la-Vallée-Foulon, 13 avril 2024, Oulches-la-Vallée-Foulon. Oulches-la-Vallée-Foulon Aisne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13 17:00:00

fin : 2024-04-13 18:30:00 . Dans le cadre de l’exposition Le Grand Match présentée à la Caverne du Dragon, la conférence de l’historien Camille Morata vise à étudier l’expérience combattante des sportifs mobilisés sur le Chemin des Dames des combats jusqu’au trépas à travers la gestion des dépouilles et la diffusion de la mémoire de ceux qui sont passés de la médaille à la mitraille de sorties de guerre jusqu’au centenaire.

« Peu d’entre nous reviendrons demain, mais nos sacrifices ne seront pas inutiles ». Ces mots sont ceux de Louis-Marie Bossut, un des plus grands cavaliers de course avant-guerre. Prophète malheureux, il laissa sa vie le lendemain sur le Chemin des Dames rejoignant ainsi les rugbymen François Poeydebasque, Emmanuel Iguiniz, Daniel Ihingoué, James Huggan, Charles Edward Wilson, le cycliste Louis Lecuona ou le footballeur Maurice Yaklo… RV à la Caverne du Dragon à 17h ! (durée : 1h30) 0 .

RD 18 CD

Oulches-la-Vallée-Foulon 02160 Aisne Hauts-de-France

Mise à jour le 2023-12-12 par SIM Aisne/Oise/Somme HDF – OT du Pays de Laon Détails Catégories d’Évènement: Aisne, Oulches-la-Vallée-Foulon Autres Code postal 02160 Lieu RD 18 CD Adresse RD 18 CD Ville Oulches-la-Vallée-Foulon Departement Aisne Lieu Ville RD 18 CD Oulches-la-Vallée-Foulon Latitude 49.4414327 Longitude 3.73243442 latitude longitude 49.4414327;3.73243442

RD 18 CD Oulches-la-Vallée-Foulon Aisne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/oulches-la-vallee-foulon/