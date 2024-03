Ravalement de façades Place Saint-Étienne Limoges, mardi 16 avril 2024.

Ravalement de façades Un rez-de-chaussée par-ci, le 2e étage d’une autre maison par-là, et un toit en terrasse pour couronner le tout… Et si pour s’amuser, on mélangeait lors les façades de Limoges, ça serait drôle, non ? Mardi 16 avril, 10h00 Place Saint-Étienne Sur réservation

Début : 2024-04-16T10:00:00+02:00 – 2024-04-16T11:30:00+02:00

Fin : 2024-04-16T10:00:00+02:00 – 2024-04-16T11:30:00+02:00

Durée : 1 h 30

Tarif : 5 €

Réservation et règlement obligatoires auprès de l’Office de Tourisme.

Place Saint-Étienne Place Saint-Étienne Limoges 87000 Saint-Lazare Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

Jeune Public

Ville de Limoges