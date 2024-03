Rassemblement CLUB RN20 • Mars Bords du Cosson La ferte-saint-aubin, dimanche 31 mars 2024.

Rassemblement CLUB RN20 • Mars Club de passionnés de voitures anciennes et de prestige. Motos, Solex et autres Mobylettes accompagnent également des rassemblements le 5ème dimanche du mois. Dimanche 31 mars, 09h00 Bords du Cosson

Nous aurons le plaisir d’accueillir les véhicules anciens, de prestige et les yougtimers, y compris les 2 roues

Certains d’entre vous qui partagent notre passion pour l’automobile et qui roulent dans des véhicules trop récents et modifiés auront désormais un emplacement distinct dans notre parc historique. C’est une demande forte de la part de nos habitués que nous avons entendu et à laquelle nous adhérons.

Par ailleurs, nous demanderons à tout à chacun de respecter les consignes données par les bénévoles (sens de circulation, arrêt des nuisances sonores intempestives…) Nous n’avons pas vocation à faire la police mais nous pourrons interdire l’accès à notre évènement si certains ne jouent pas le jeu…

Bords du Cosson La ferte-saint-aubin La ferte-saint-aubin 45240 Loiret Centre-Val de Loire

Club RN20