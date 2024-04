[ RAPPEUZ ] Casting sélections 2024 Le Flow Lille, mardi 7 mai 2024.

[ RAPPEUZ ] Casting sélections 2024 Rappeuz, le dispositif d’accompagnement musical dédié aux rappeuses revient pour une nouvelle édition ! Mardi 7 mai, 09h00 Le Flow

Début : 2024-05-07T09:00:00+02:00 – 2024-05-07T19:00:00+02:00

Fin : 2024-05-07T09:00:00+02:00 – 2024-05-07T19:00:00+02:00

Pour s’inscrire aux auditions c’est ici :

https://rappeuz.fr/inscription-au-tremplin/

RappeuZ ?

L’hexagone compte énormément de rappeuses talentueuses mais, celles-ci sont trop nombreuses à rester dans l’ombre ou ne sont pas assez mises en avant.

C’est pour cela que Call Me Femcee a décidé de mettre en place le dispositif RappeuZ, et d’aller auditionner ces artistes à travers le territoire dans le cadre d’un tremplin national. L’objectif est de trouver de nouveaux talents et permettre à toutes les candidates de se confronter aux regards des professionnel-les tout en ayant la possibilité de développer leur carrière.

En parallèle de ce tremplin national, RappeuZ se veut aussi, et surtout, comme un dispositif qui accompagne toutes les rappeuses au quotidien dans une vibes et une bienveillance propre à la Team RappeuZ et à la culture HipHop.

Le Flow 1 rue de Fontenoy 59000 Lille