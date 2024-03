Randos 61 Les forêts et hameaux de la vallée de l’Huisne Parking de la Salle Confluence Etang de la ballastière Sablons sur Huisne, samedi 25 mai 2024.

Cette balade dure toute la journée avec un pique-nique sorti du sac pour le déjeuner à mi-parcours. A partir de Condé-sur-Huisne (départ 9h30 de l’étang de la Ballastière) l’itinéraire remonte par Villeray, puis la voie verte, jusqu’à Dorceau où l’Huisne est traversée à hauteur du site remarquable du Moulin de Dorceau. Après le déjeuner, le retour (départ 13h30 de Dorceau) passera non loin du Manoir de Beauregard et son donjon du XVème siècle, construit sur une ancienne motte castrale due à Guillaume le Conquérant, et qui domine les vallées avoisinantes. Puis l’itinéraire s’engagera sur un chemin dit « de César » qui contourne la colline de la forêt de Saussaie. La descente vers l’Huisne se fera sur les pentes de la Butte des Noyers. Puis se sera le charmant Hameau dit « de la Chaussée » avant un retour au point de départ par la voie verte (ancienne voie de chemin de fer Condé-sur-Huisne Alençon).

