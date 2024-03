Randos 61 Découverte du quartier Saint-Martin d’Argentan Argentan, samedi 25 mai 2024.

Balade dans le quartier Saint-Martin pour découvrir de nombreux bâtiments (hôtels particuliers, ancienne abbaye, maison de l’abbesse, église,…), admirer l’architecture et partager ensemble un peu d’histoire locale et des anecdotes.

Début : 2024-05-25 14:00:00

fin : 2024-05-25

Argentan 61200 Orne Normandie tourisme@terresdargentan.fr

