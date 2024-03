Rand’Orientation Fréhel, dimanche 9 juin 2024.

Rand’Orientation Fréhel Côtes-d’Armor

Venez découvrir Fréhel et les Sables-d’Or autrement !

Le principe à l’aide d’une carte et de votre esprit d’aventure, vous devez relier différents points indiqués sur la carte.

Sur le terrain, ces emplacements sont matérialisés par des balises qu’il vous faudra pointer grâce à un badge électronique.

Activité ludique par excellence, c’est l’occasion de passer en moment convivial en famille ou entre amis.

Pour les plus jeunes l’activité représente une super-chasse au trésor.

Sportif ou non, tout le monde y trouve son compte!: Le rythme adopté est libre vous pouvez, marcher, trotter ou courir!

Pour la dernière Rand’O de la saison, nous vous proposons un défi Retrouver 30 balises!

A vous de jouer!

Inscription en cliquant sur « réserver » .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-09 14:00:00

fin : 2024-06-09 18:00:00

Avenue du Casino

Fréhel 22240 Côtes-d’Armor Bretagne contact@cap-a-louest.bzh

L’événement Rand’Orientation Fréhel a été mis à jour le 2024-03-18 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme