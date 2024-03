Randonnées VTT et Gravel Meaulne Meaulne-Vitray, dimanche 21 avril 2024.

Randonnées VTT et Gravel Meaulne Meaulne-Vitray Allier

Dimanche 21 Avril 2024, Vitray-Festivités vous propose des randonnées VTT et Gravel au départ de Meaulne, en Forêt de Tronçais, avec 3 nouveaux parcours de 20, 30 et 45 km.

Départ dès 8h avec café.

Ravitaillement.

Sandwichs et boissons à l’arrivée.

5 5 EUR.

Début : 2024-04-21

fin : 2024-04-21

Meaulne 3, Allée du Parc

Meaulne-Vitray 03360 Allier Auvergne-Rhône-Alpes vitray.festivites@orange.fr

