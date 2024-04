Randonnées pédestre et VTT à Artins Artins, dimanche 21 avril 2024.

Partez à la découverte des merveilles naturelles de notre région lors de nos randonnées pédestres et VTT, conçues pour tous les niveaux et pour toute la famille !

Randonnées pédestre et VTT à Artins. Randonnée pédestre : parcourez nos sentiers de 7, 14 ou 19 km, adaptés à vos envies et à votre rythme. De magnifiques paysages vous attendent à chaque tournant, offrant des vues à couper le souffle sur la beauté naturelle qui nous entoure. Randonnées VTT : embarquez sur nos parcours VTT spécialement conçus pour les familles, avec une boucle de 7 km offrant une aventure ludique et accessible à tous. Pour les plus téméraires, nos itinéraires de 25, 35 et 51 km vous promettent des défis passionnants à relever. Pour assurer votre sécurité, le port du casque est obligatoire sur toutes nos randonnées VTT. Découvrez la richesse de notre terroir en profitant de nos ravitaillements gourmands. 55 5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-21 07:30:00

fin : 2024-04-21

13 Rue du Plat d’Étain

Artins 41800 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire

