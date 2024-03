Randonnées « Les balades des fontaines » Fontclaireau Mansle-les-Fontaines, dimanche 21 avril 2024.

Randonnées « Les balades des fontaines » Fontclaireau Mansle-les-Fontaines Charente

Randonnées VTT, cyclo et pédestre

Marche 6-7 et 13 km

VTT 28 41 et 50 km

Cyclo 48 et 77 km

.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-21 07:30:00

fin : 2024-04-21 10:00:00

Fontclaireau Ecole

Mansle-les-Fontaines 16230 Charente Nouvelle-Aquitaine

L’événement Randonnées « Les balades des fontaines » Mansle-les-Fontaines a été mis à jour le 2024-03-15 par Office de tourisme Destination Nord Charente