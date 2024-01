Randonnées à thèmes accompagnées au Pays de George Sand : Jour 2 Pérassay, samedi 17 août 2024.

En Berry, dans le sud du département de l’Indre, 3 jours de randonnée à thème accompagnée à pied, avec des animations tout au long du parcours. Il est possible de participer à 1, 2 ou 3 journées.

Feuilleton Bovary : Reprendre une oeuvre majeure sous forme de feuilleton, c’est faire un clin d’oeil à la fois aux romans feuilletons que l’on suivait dans la presse au XIXe siècle et aux séries télévisées d’aujourd’hui. La Yanua Cie propose une « lecture enjouée à quatre voix » de la vie tragique d’Emma Bovary, protagoniste du roman éponyme de Gustave Flaubert, paru en 1857 et qui fit scandale à sa sortie.. Ravitaillement, animations et possibilité de buffet froid selon la formule choisie à l’inscription. Pas d’inscription sur place. .

Salle des fêtes

Pérassay 36160 Indre Centre-Val de Loire resa.randopgs@gmail.com

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-17 08:30:00

fin : 2024-08-17



