Randonnée VTT La Blancoise Le Blanc, dimanche 30 juin 2024.

Randonnée VTT La Blancoise Le Blanc Indre

Dimanche

24e édition de la Randonnée VTT La Blancoise avec des parcours ludiques et techniques tracés par les vététistes du Vélo Club Blancois sur les rives de la vallée de la Creuse et du Suin. En Souvenir deJean-Claude Bouchenoire.

Randonnée VTT tracée par les vététistes du Vélo Club Blancois sur les rives de la vallée de la Creuse et du Suin. Parcours de 20, 32, 44 et 56 km avec ravitaillement et casse-croûte à l’arrivée. Sous l’égide de l’UFOLEP. .

Avenue Gambetta

Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire veloclubblancois@wanadoo.fr

Début : 2024-06-30 08:30:00

fin : 2024-06-30



