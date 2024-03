Randonnée vélo Office de tourisme La Roque-d’Anthéron, dimanche 14 avril 2024.

Randonnée vélo Office de tourisme La Roque-d’Anthéron Bouches-du-Rhône

Randonnée vélo parcours sans difficulté particulière, avec deux points de contrôle et une halte pédagogique au haras des chevaux Lippizzans.

La licence de participation FFSP est délivrée au départ. Elle correspond à votre assurance complète sur le parcours balisé et vous donne droit à un accueil café/thé & croissant , et à un apéritif offert en fin de parcours.

Location de VAE possible sur place (réservation recommandée) moyennant l’achat de la licence de participation.

Tarif de la location pour la matinée 10€

Départ de l’Office de Tourisme. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-14 08:30:00

fin : 2024-04-14

Office de tourisme Cours Foch

La Roque-d’Anthéron 13640 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur tourisme@ville-laroquedantheron.fr

L’événement Randonnée vélo La Roque-d’Anthéron a été mis à jour le 2024-03-08 par Office de Tourisme de La Roque d’Anthéron