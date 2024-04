Randonnée spectacle Saint-Estèphe

Randonnée spectacle Saint-Estèphe, samedi 4 mai 2024.

Randonnée spectacle Saint-Estèphe Dordogne

Rdv pour la rando (environ 6 km) 15h devant espace socio culturel de Saint Estèphe

Spectacle de conte et musique avec David Sire à 18h

Après le spectacle, apéro offert et repas tiré du sac.

Entrée 7€

Tarif réduit 5€ pour les adhérents des associations Ren’Conte à Ciel Ouvert et les Randos Vertes, étudiants, demandeurs d’emploi et enfants de +10ans

Gratuit pour les -10 ans EUR.

Début : 2024-05-04 15:00:00

fin : 2024-05-04

Espace socio-culturel

Saint-Estèphe 24360 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

