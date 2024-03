Randonnée pédestre semi-nocturne Pouligny-Saint-Pierre, samedi 20 avril 2024.

Randonnée pédestre avec 2 parcours organisée par le Club de gym et détente.

Circuits de 8 et 14 km avec ravitaillement et randonnée VTT ou VTC de 15 km (casques et éclairages obligatoires).

N’oubliez pas vos gobelets et lampes de poche. Possibilité de poursuivre la soirée avec un repas (sur réservation). 1212 12 EUR.

Début : 2024-04-20 18:30:00

fin : 2024-04-20

Place des Combattants d’Afn

Pouligny-Saint-Pierre 36300 Indre Centre-Val de Loire

