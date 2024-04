Randonnée pédestre nature et patrimoine des P’tits Dort Thouars Rue de l’Abbaye Thouars, dimanche 21 avril 2024.

Randonnée pédestre nature et patrimoine des P’tits Dort Thouars Rue de l’Abbaye Thouars Deux-Sèvres

Parcourez la plaine thouarsaise et découvrez la voie des Plantagenêts par les rives du Thouet ainsi que les richesses de Thouars ville médiévale à travers 2 parcours de randonnée pédestres 6km ou 12km pour les plus sportifs ! Ça va randonner à Missé, alors tous à vos baskets !

Parcourez la plaine thouarsaise et découvrez la voie des Plantagenêts par les rives du Thouet ainsi que les richesses touristiques naturelles de Thouars ville médiévale à travers 2 parcours de randonnée pédestres 6km ou 12km pour les plus sportifs ! Possibilité de pique-niquer (tiré du sac) à la salle des fêtes au retour. Ça va randonner à Missé, alors tous à vos baskets ! EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-21 08:00:00

fin : 2024-04-21

Rue de l’Abbaye Départ de la salle des Fêtes

Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine leptitdort.thouars@outlook.fr

L’événement Randonnée pédestre nature et patrimoine des P’tits Dort Thouars Thouars a été mis à jour le 2024-04-03 par Maison du Thouarsais