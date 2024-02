Randonnée pédestre de la Croix de Peu Gien, dimanche 1 septembre 2024.

Randonnée pédestre de la Croix de Peu Gien Loiret

La Randonnée de La Croix de Peu

Randonnée pédestre de la Croix de Peu organisé par l’Audax Rando Gien.

Randonnée pédestre ouverte au public

5 € pour 8, 12 et 16 km

6 € pour 24 km

Minoration de 1 € pour les licenciés FFRandonnée

4 parcours balisés de 8, 12, 16 et 24 km

Départ de 7h00 à 9h30 pour 8 et 12 km

Départ de 7h00 à 8h00 pour 16 et 24 km

Ravitaillements proposés sur l’ensemble des parcours

Verre de l’amitié à l’arrivée

Inscription sur place à la mairie d’Arrabloy (45500 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-01 07:00:00

fin : 2024-09-01

Mairie d’Arrabloy

Gien 45500 Loiret Centre-Val de Loire president.audaxgien@free.fr

