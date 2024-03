Randonnée pédestre Barenton, dimanche 15 décembre 2024.

Randonnée pédestre Barenton Manche

Organisée par l’association des Randonneurs de la Lande de Barenton. 13h30 RV place du jumelage de Barenton, face à la caserne des pompiers pour le covoiturage ou 14h15 sur la place du château d’Ambrières-les-Vallées, cité médiévale et lac de Haute Mayenne. Goûter 1€ pour les non adhérents. Contact Jocelyne Boullé 02 33 59 54 37 / 06 38 45 31 62

Barenton 50720 Manche Normandie

