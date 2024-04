Randonnée pédestre à Villers le Tourneur Villers-le-Tourneur, dimanche 14 avril 2024.

Départ de 8h à 11h30 sur la place du village 3 parcours de 5, 10 et 15 kms avec ravitaillements. Buvette et petite restauration sur place. Chiens acceptés en laisse. Organisé par Les P’tits Loups et loisirs (association des parents d’élèves du regroupement scolaire Viel Saint-Rémy, Jandun, Raillicourt, Neuvizy et Villers-le-Tourneur)

3 3 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-14

fin : 2024-04-14

Place du village

Villers-le-Tourneur 08430 Ardennes Grand Est catherine.eguether@gmail.com

