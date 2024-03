Randonnée palmée Plounéour-Brignogan-plages, lundi 20 mai 2024.

Randonnée palmée Plounéour-Brignogan-plages Finistère

Parcours encadré avec apprentissage de la nage avec palmes et la respiration avec tuba pour découvrir la forêt de laminaire, les plages de sable blanc et les tombants rocheux à la rencontre des poissons, des crustacés et des coquillages bretons ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-20 10:00:00

fin : 2024-05-20 12:00:00

Plage du phare de Pontusval

Plounéour-Brignogan-plages 29890 Finistère Bretagne nadia.pujol@gmail.com

