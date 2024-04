Randonnée ouverte aux cavaliers et aux attelages Circuit auto-cross du Quarteron Beaupréau-en-Mauges, dimanche 28 avril 2024.

Randonnée ouverte aux cavaliers et aux attelages Circuit auto-cross du Quarteron Beaupréau-en-Mauges Maine-et-Loire

6ème édition organisée par l’association Attelages et Cavaliers des Mauges (ACDM)

La randonnée attelée est une discipline accessible à tous cavaliers, non cavaliers, enfants, adultes, personnes âgées, personnes en situation de handicap… Moins physique que l’équitation montée, la randonnée attelée permet d’évoluer au contact des chevaux, en harmonie avec la nature, au rythme des sabots, et de découvrir la faune, la flore et le patrimoine d’une manière unique

Le départ se fera du site du kart cross du Quarteron, à Andrezé. Les bulletins d’inscription sont disponibles sur la page Facebook d’ACDM jusqu’au 25 avril. Les inscriptions pourront aussi être prises le jour même sursite à partir de 8 h.

Après le café et le briefing, le départ sera libre à partir 9 h (parcours fléchés).

Les participants traverseront Le May-sur-Evre, La Jubaudière, Andrezé, Jallais et Beaupréau.

Une pause est prévue à mi-parcours à l’aire de pique-nique de la Coudraie. Un repas sera servi au retour.

2 parcours balisés 15 ou 25 km 5 5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-28 08:00:00

fin : 2024-04-28

Circuit auto-cross du Quarteron ANDREZÉ

Beaupréau-en-Mauges 49600 Maine-et-Loire Pays de la Loire

L’événement Randonnée ouverte aux cavaliers et aux attelages Beaupréau-en-Mauges a été mis à jour le 2024-03-28 par eSPRIT Pays de la Loire