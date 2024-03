Randonnée Merlines Sancy Place de la Gare Merlines, mardi 7 mai 2024.

Vivez une grande aventure, en immersion dans notre belle nature. Au départ de Merlines (PNR de millevaches en Corrèze), une randonnée pour découvrir les Gorges du Chavanon, et les chemins sauvages jusqu’au sommet du puy du Sancy ( 1886 m ) (PNR des Volcans d’Auvergne).

5 jours, 55 km, 1150 m de dénivelé pour aller à la rencontre des plantes sauvages et des productions locales et que nous cuisinerons le soir au bivouac.

3 Encadrants « Hildegarde » Laurence Talleux, Formatrice en plantes sauvages et guide de randonnée. Alexis Brus, formateur vie sauvage. Adin Olteanu, aide-moniteur de vie en pleine nature.

Petit déjeuner et repas du midi non compris.

Repas du soir compris et réaliser en collectif. Plus d’infos et Inscriptions sur le site echappeessauvages.org 584 584 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-07

fin : 2024-05-12

Place de la Gare Bois des sources

Merlines 19340 Corrèze Nouvelle-Aquitaine assoechappeessauvages@gmail.com

