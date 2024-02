Randonnée | Les 60kms de marche de l’Oise Nogent-sur-Oise, dimanche 23 juin 2024.

Randonnée | Les 60kms de marche de l’Oise Nogent-sur-Oise Oise

L’ARNV organise la 8ème édition des 60km de marche de l’Oise

2 jours de marche de Nogent-sur-Oise à Chantilly en passant par Senlis avec ravitaillements tout au long des parcours.

Apportez votre gobelet, on vous le remplira !

SAMEDI 22 JUIN Marche en groupe de 18 km au départ de Nogent-sur-Oise et arrivée à Chantilly (gare)

DIMANCHE 23 JUIN Parcours fléché Marathon ou 1/2 Marathon:

MARATHON de 42 km départ de Chantilly et arrivée à Nogent.

1/2 MARATHON de 22 km départ de Chantilly et arrivée à Senlis.

Inscription 16 euros toutes distances sur le site ADEORUN (avant le dimanche 9 juin) avec possibilité de navettes pour le retour 6 euros / personne6 .

Allée Lucie Aubrac

Nogent-sur-Oise 60180 Oise Hauts-de-France arnv.rando@gmail.com

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-23 08:00:00

fin : 2024-06-23 18:00:00



L’événement Randonnée | Les 60kms de marche de l’Oise Nogent-sur-Oise a été mis à jour le 2024-02-01 par SIM Hauts-de-France Office de Tourisme Creil Sud Oise