Randonnée La Petite Montagne Limousine Chamberet, dimanche 21 avril 2024.

Randonnée La Petite Montagne Limousine Chamberet Corrèze

Le Club de VTT de Chamberet en partenariat avec la Mairie, organise une journée Randonnée La Petite Montagne Limousine, avec deux circuits VTT 30km et 45km, 4 circuits pour les marcheurs 5, 7, 10 et 13km, et enfin pour les coureurs trois circuits 10, 13 et 30 km.

Rendez-vous sur le parking de la salle des fêtes, départs libres à partir de 8h30.

Inscriptions jusqu’au 18 avril inclus. 4 4 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-21 08:30:00

fin : 2024-04-21

Place du Champ de Foire

Chamberet 19370 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

