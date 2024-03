Randonnée La douce échappée Saint-Brieuc, dimanche 2 juin 2024.

La douce échappée est une randonnée solidaire organisée par l‘association SAB22. Son but est de sensibiliser le grand public aux TCA (Troubles du Comportement Alimentaire) tels que l’anorexie, la boulimie et l’hyperphagie. La randonnée aura lieu dans la vallée de Gouédic à Saint Brieuc. Le départ se situe sur le parking de Décathlon à Trégueux, deux parcours sont proposés 8km et 12km avec deux ravitaillements prévus. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-02 09:00:00

fin : 2024-06-02

1 rue Claude Sautet

Saint-Brieuc 22950 Côtes-d’Armor Bretagne misyl.sab22@orange.fr

