Randonnée historique W3-Quartier Général Allemand à Saint Rimay Saint-Rimay Loir-et-Cher

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Samedi 2024-10-19 14:00:00

fin : 2024-10-19

Partez sur les marches de l’Histoire pour une randonnée historique de 3h30 pour un parcours de 6km.

Randonnée historique W3-Quartier Général Allemand à Saint Rimay. Après l’invasion des pays du nord de l’Europe, Adolf Hitler décide de faire construire 3 quartiers généraux : W1 en Belgique, W2 dans l’Aisne et W3 à Saint-Rimay, afin de pouvoir diriger au plus près des opérations militaires, sur le front de l’atlantique. Le 3 ou Ravin du Loup 3, dont la construction se déroulera entre juin 1942 et août 1943, autour du tunnel ferroviaire de St-Rimay, en est toujours le témoin. Au delà de cet ancien quartier Général Allemand inachevé, cette visite, à travers les coteaux environnants, vous fera découvrir les nombreux ouvrages annexes, toujours présents (bunkers, plate-forme DCA, central téléphonique…). Prévoir une lampe torche et des chaussures de marche. Réservations fortement conseillées.

5 EUR.

7 rue du Tunnel

Saint-Rimay 41800 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire



