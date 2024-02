Randonnée guidée sur les traces du 4ème Commando Office de Tourisme Terroir de Caux Quiberville, mardi 27 août 2024.

Le 19 août 1942 le commando n°4 débarqua sur la plage de Quiberville-sur-Mer et Sainte-Marguerite-sur-Mer et au pied de la valleuse de Vasterival pour se regrouper au blockhaus de Varengeville-sur-Mer pour neutraliser la batterie allemande. Cette randonnée de 8,5 km empruntera en partie leur itinéraire, accompagnée par votre guide qui vous racontera les étapes de cette mission et son importance historique. Au départ de l’office de tourisme de Quiberville-sur-Mer.

Office de Tourisme Terroir de Caux 12 Rue de laa Saâne

Quiberville 76860 Seine-Maritime Normandie tourisme-auffay@terroirdecaux.net

