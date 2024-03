Randonnée Gourmande Vincelles, dimanche 28 avril 2024.

Randonnée Gourmande Vincelles Saône-et-Loire

Randonnée gourmande autour de Vincelles, sur le thème de l’Alsace. 2 circuits (8,3 km et 13,5 km) à travers bocage bressan et forêts. Au cours de ces circuits, vous trouverez plusieurs ravitaillements, vous proposant des spécialités culinaires alsaciennes, avant de revenir au point de départ pour savourer le dessert et profiter de la buvette. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-28 10:30:00

fin : 2024-04-28 11:30:00

Salle de la Cantine

Vincelles 71500 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté abv71500@gmail.com

L’événement Randonnée Gourmande Vincelles a été mis à jour le 2024-03-21 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)