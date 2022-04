Randonnée gourmande La Neuville-au-Pont La Neuville-au-Pont Catégories d’évènement: La Neuville-au-Pont

La Neuville-au-Pont Marne La Neuville-au-Pont Randonnée gourmande “Fourchette et sac à dos” de 12 et 13 km.

Départ entre 9h et 9h45 de la salle communale de la Neuville-au-Pont.

Avec repas avec boisson (apéritif avec entrée, plat, fromage, dessert) Randonnée pour promouvoir le don d’organes et de moelle osseuse.

Sur réservation, places limitées randoadot51@gmail.com La Neuville-au-Pont

