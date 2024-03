Randonnée Festi Gourmande de Paimpont Paimpont, dimanche 9 juin 2024.

7ème édition de la Randonnée Festi Gourmande de Paimpont.

3 circuits 9km, 13km, 22km ; 4 pauses gourmandes avec nouvelles animations musicales.

Informations pratiques

– Départ libre du parking de la station biologique de Paimpont à partir de 8h00. Départ au plus tard à 9h00 pour le circuit de 22km et au plus tard à 11h00 pour les circuits de 9km et 13km.

– Chiens tolérés tenus en laisse uniquement

– Interdiction de fumer sur le parcours et ne laisser aucun déchet

– Les bénévoles remercient les propriétaires qui ont accepté d’ouvrir leurs domaines forestiers aux marcheurs

– Aucun remboursement en cas de désistement. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-09 09:00:00

fin : 2024-06-09

Station biologique, université de Rennes

Paimpont 35380 Ille-et-Vilaine Bretagne

