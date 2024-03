Randonnée en soirée Familly L’Église Livarot-Pays-d’Auge, vendredi 30 août 2024.

Randonnée en soirée Familly L’Église Livarot-Pays-d’Auge Calvados

Départ Mairie de Familly

Le service animation de la ville d’Orbec vous propose un programme de randonnées en soirée d’une dizaine de kilomètres accompagnées.

Dégustation de produits locaux en fin de randonnée (cidre, spécialité locale, …).

Réservation obligatoire 20 pers. max.

Prévoyez votre bouteille d’eau et votre encas !

Conditions être correctement chaussé, respecté l’inscription lorsque c’est mentionné, chien admis si tenus en laisse, merci d’arriver 5 à 10 min avant le départ, les randonnées ont lieu même en cas de pluie, prévoir équipement en conséquence.

Annulation possible si moins de 4 personnes ou en cas d’alerte météo. Réservation conseillée, maximum 20 participants.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-30 20:00:00

fin : 2024-08-30 22:00:00

L’Église Adresse de départ Mairie de Familly

Livarot-Pays-d’Auge 14290 Calvados Normandie secretariat@orbec.fr

L’événement Randonnée en soirée Familly Livarot-Pays-d’Auge a été mis à jour le 2024-03-04 par OT CA de Lisieux Normandie