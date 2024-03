Randonnée de printemps Chambourg-sur-Indre, dimanche 14 avril 2024.

Randonnée de printemps Chambourg-sur-Indre Indre-et-Loire

Randonnée pédestre, 4 parcours au choix 10km 14km 18km 22km, sur les communes de Chanceaux-près-Loches et Chambourg-sur-Indre, avec ravitaillements et points d’eau (apportez vos gobelets).

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-14 08:00:00

fin : 2024-04-14

Chambourg-sur-Indre 37310 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire monjo.dubois37@free.fr

L’événement Randonnée de printemps Chambourg-sur-Indre a été mis à jour le 2024-03-08 par Loches Touraine Châteaux de la Loire