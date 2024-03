Randonnée de Painblanc Painblanc, dimanche 5 mai 2024.

La randonnée du comité des fêtes de Painblanc revient le dimanche 5 mai

Parcours 7 km 3€

Parcours 12 km 4€

Parcours 17 km 5€

Gratuit Enfants -12 ans

Départ de 8h à 9h Etang de Pasquier 21360 Painblanc

Repas sous chapiteau 10€ sur inscription?? Salade, omelette, fromage et dessert

??? Pensez à apporter votre assiette et vos couverts, pour une facilité d’organisation et de service ?? merci de votre compréhension. 5 5 EUR.

Etang de Pasquier

Painblanc 21360 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté cfpainblanc@gmail.com

