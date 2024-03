Randonnée culturelle entre Ancizan et Guchen Mairie d’Ancizan Ancizan, mercredi 17 avril 2024.

Randonnée culturelle entre Ancizan et Guchen Mairie d’Ancizan Ancizan Hautes-Pyrénées

Découverte architecturale et paysagère des villages autour des murets en pierre sèche, en partenariat avec le Parc National des Pyrénées. Passage par le chantier jeunes en cours, jusqu’au lavoir de Guchen.

Durée 3h. Prévoir chaussures de marche

Dans le cadre d’un chantier artistique autour des murets en pierre sèche, avec la participation des jeunes et des habitants du territoire. 10 10 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-17 14:00:00

fin : 2024-04-17 17:00:00

Mairie d’Ancizan ANCIZAN

Ancizan 65440 Hautes-Pyrénées Occitanie pah@aure-louron.fr

L’événement Randonnée culturelle entre Ancizan et Guchen Ancizan a été mis à jour le 2024-03-04 par Pays d’art et d’histoire des vallées d’Aure et du Louron|CDT65