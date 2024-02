Randonnée Brevet Audax 20 heures Gien, samedi 22 juin 2024.

Randonnée Brevet Audax 20 heures

Randonnée pédestre « Les 20h de Marche Audax » organisée par Audax Rando Gien.

Départ salle d’Arrabloy

Brevet marche Audax de 25 à 100 km, ouvert au public

100 km 1 départ 22/06 à 14h30

75 km 2 départs 22/06 à 14h30 et 19h30

50 km 3 départs 22/06 à 14h30 et 19h30 23/06 à 00h45

25 km 4 départs 22/06 à 14h30 et 19h30 23/06 à 00h45 et 06h00

Prévoir son gobelet pour les ravitaillements

Possibilité de repas sur inscription

Ravitaillements proposés sur les parcours

Une superbe région à découvrir. Un club qui saura vous accompagner efficacement pendant ce 20heures. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-22

fin : 2024-06-23

Salle Polyvalente

Gien 45500 Loiret Centre-Val de Loire president.audaxgien@free.fr

