Randonnée Autheuil Saint Maurice Lès Charencey Eglise ND d’Autheuil Tourouvre au Perche, mercredi 24 avril 2024.

Randonnée Autheuil Saint Maurice Lès Charencey Eglise ND d’Autheuil Tourouvre au Perche Orne

A l’occasion des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, la Fédération Française de Randonnée Pédestre, labellisée « Terre de Jeux », organise la « Grande Randonnée vers Paris ».

L’événement La Grande randonnée vers Paris consiste à faire converger vers la capitale au printemps 2024, des randonneurs venus à pied de toutes les régions de France, en suivant les GR.

Le CDRP 61 s’investit dans ce projet en organisant une itinérance sur 12 jours (190 km) via le GR®22 entre La Fosse Arthour (entrée dans l’Orne) et Saint-Maurice-lès-Charencey.

A ces 12 étapes sur le GR®22, il faut ajouter 5 étapes sur le GR®36 entre La Forêt-Auvray et le Carrefour des Arcis en Forêt d’Ecouves.

Nombre d’inscriptions (hors licenciés) limité à 50 personnes par étape. Sur inscription.

Le CDRP 61 n’assure pas le retour des randonneurs au point de départ de l’étape.

Pour cette étape de 20,7 km, le départ se fera devant l’église ND d’Autheuil avec les Marcheurs du Perche et l’Aigle-Rando. L’arrivée est prévue devant l’église de Saint-Maurice lès Charencey.

A l’occasion des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, la Fédération Française de Randonnée Pédestre, labellisée « Terre de Jeux », organise la « Grande Randonnée vers Paris ».

L’événement La Grande randonnée vers Paris consiste à faire converger vers la capitale au printemps 2024, des randonneurs venus à pied de toutes les régions de France, en suivant les GR.

Le CDRP 61 s’investit dans ce projet en organisant une itinérance sur 12 jours (190 km) via le GR®22 entre La Fosse Arthour (entrée dans l’Orne) et Saint-Maurice-lès-Charencey.

A ces 12 étapes sur le GR®22, il faut ajouter 5 étapes sur le GR®36 entre La Forêt-Auvray et le Carrefour des Arcis en Forêt d’Ecouves.

Nombre d’inscriptions (hors licenciés) limité à 50 personnes par étape. Sur inscription.

Le CDRP 61 n’assure pas le retour des randonneurs au point de départ de l’étape.

Pour cette étape de 20,7 km, le départ se fera devant l’église ND d’Autheuil avec les Marcheurs du Perche et l’Aigle-Rando. L’arrivée est prévue devant l’église de Saint-Maurice lès Charencey. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-24 09:30:00

fin : 2024-04-24

Eglise ND d’Autheuil AUTHEUIL

Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie

L’événement Randonnée Autheuil Saint Maurice Lès Charencey Tourouvre au Perche a été mis à jour le 2024-02-14 par Office de Touisme des Hauts du Perche