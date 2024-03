Randonnée accompagnée Saint-Gengoux-le-National, vendredi 5 avril 2024.

Randonnée accompagnée Saint-Gengoux-le-National Saône-et-Loire

Dans le cadre des itinéraires de « La Grande Randonnée vers Paris (GRvP) Paris 2024, Vouivre en Chemins vous propose de participer à une étape entre Saint-Gengoux-le-National et Buxy afin de profiter de la tribu.

Itinéraire 4 Culture et œnologie en Bourgogne

Empruntant notamment le GR®76 et le GR®2, l’itinéraire 4 part à la découverte des magnifiques paysages du Beaujolais et des vignes du Charolais. Le départ depuis Mâcon est prévu le 2 avril, pour un total de 670 km !

Rejoignez la tribu de la Grande Randonnée Vers Paris !

Pour suivre au plus près l’aventure au long cours des randonneurs sur l’itinéraire 4 Culture et œnologie en Bourgogne, la FFRandonnée vous invite à rejoindre la tribu de la Grande Randonnée vers Paris ! Cette tribu vous permettra de laisser vos impressions sur les sentiers explorés, de partager vos meilleurs souvenirs et de suivre l’avancée de tous les compagnons de randonnée jusqu’à leur arrivée finale à Paris le 10 mai prochain.

Aucune navette de retour de prévue. Aucun ravitaillement. Prévoir repas tiré du sac. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-05 09:00:00

fin : 2024-04-05

Avenue de la Promenade Office de Tourisme

Saint-Gengoux-le-National 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté alain.auvachey@wanadoo.fr

