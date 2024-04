Randonnée à vélo dans les Alpilles Place du Bicentenaire de la Révolution Noves, dimanche 14 avril 2024.

Randonnées à vélo, organisées par l’Union Sportive Palunaise, ouvertes à tous, 3 circuits disponibles:

*Le circuit de 21km, D+ 72m

A l’écart de la circulation routière, il s’adresse plus particulièrement à ceux qui ne pratiquent pas la bicyclette au quotidien ou aux familles.



*Le circuit de 63km, D+476m

Ce parcours permet de faire découvrir de petites routes et quelques beaux villages au sein du massif des Alpilles, en passant par Eygalières, où trône la majestueuse chapelle Saint-Sixte, avant de traverser le village et de bifurquer en direction de la petite bourgade paisible et pleine de charme d’Aureille. A cette saison, le massif forestier arbore de magnifiques dégradés de verts, ce qui sublime ce territoire enchanteur. Mais avant d’arriver à Aureille, il faudra passer par le Pas de la Figuière (247m d’altitude), puis plonger vers Aureille et les ruines du château datant du XIIème siècle. Ensuite, l’itinéraire emprunte la charmante petite route (D24A) en direction de Mouriès, qui serpente au milieu des oliviers pour arriver au ravitaillement situé au carrefour de la route d’Eygalières – Mouriès (D24). Après un encas dans une ambiance conviviale, le parcours revient vers Eygalières sans traverser le village, pour rejoindre Mollégès, autre village installé tranquillement au cœur de la belle Provence, puis Verquières, une des plus petites communes des Bouches-du-Rhône, avant de retrouver les Paluds-de-Noves.

Le circuit de 83km, D+671m

L’itinéraire emprunte la 1ère partie du circuit de 63km jusqu’au ravitaillement, puis il bifurque à gauche pour accéder à Mouriès, autre petit village pittoresque situé au pied du versant sud des Alpilles. Ensuite, il prend la direction de Maussane-les-Alpilles, autre bourgade authentique, pour rejoindre Les Baux-de-Provence, niché au cœur d’un décor exceptionnel. Les coureurs dégringoleront par le Val d’Enfer en direction de la petite ville de Saint-Rémy-de-Provence, très prisée des artistes et personnalités. Il faut dire que ses jolies ruelles, cafés et restaurants attirent les touristes, notamment le mercredi, jour de marché. Un deuxième ravitaillement est prévu pour reprendre des forces, avant de revenir vers les Paluds-de-Noves par Eyragues, petite commune typiquement provençale, puis Noves où Laure de Noves fut l’amour platonique du poète florentin Pétrarque au 14ème siècle et Verquières, petit village en expansion, situé dans la plaine maraîchère de la Durance.



A l’issue des randonnées, le verre de l’amitié permettra aux participants de poursuivre le partage de cette passion qui mélange les souvenirs aux émotions. 10 10 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-14 08:00:00

fin : 2024-04-14

Place du Bicentenaire de la Révolution Paluds de Noves

Noves 13550 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur fls13550@gmail.com

