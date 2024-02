Rando VTT Léon, dimanche 5 mai 2024.

Rando VTT Léon Landes

Parcours VTT 25, 35 et 50 kms

Gravel 60 et 90 kms

Marche 8 et 14 kms .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-05 08:30:00

fin : 2024-05-05 12:00:00

Salle de la Huchette

Léon 40550 Landes Nouvelle-Aquitaine pascal.cario.gpp@gmail.com

