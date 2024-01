RANDO VTT LA VERT’ETISTE rue du Général de Gaulle Vagney, dimanche 30 juin 2024.

Dimanche

15 km départ de 7h30 à 11h parcours débutants et familles / 30 km départ de 7h30 à 10h30 parcours sportifs alternant chemins et sentiers / 45 km parcours sportifs avertis alternant chemins et sentiers. Au coeur des Hautes Vosges !Tout public

6 EUR.

rue du Général de Gaulle Parking du Super U

Vagney 88120 Vosges Grand Est vagneyvtt@gmail.com

