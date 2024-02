Rando Patrimoine De l’étang de Citis à la chapelle Saint-Blaise chemin de LAVALDUC Istres, mercredi 24 avril 2024.

Rando Patrimoine De l’étang de Citis à la chapelle Saint-Blaise chemin de LAVALDUC Istres Bouches-du-Rhône

Une balade découverte au départ du magnifique domaine de l’Espillier, avec Elodie, guide conférencière. Découvrez l’histoire des salins de Lavalduc et de Citis puis l’histoire du site archéologique de Saint-Blaise.

Dans cette zone où les exploitants se sont succédés depuis l’Antiquité, le sel a toujours occupé une place centrale. Elodie vous expliquera l’histoire du sel et les aménagements réalisés au fil du temps pour son exploitation. Après avoir longé l’étang de Citis, partez vers le site archéologique de Saint-Blaise et découvrirez ainsi l’une des plus anciennes cités de Provence. Grâce à un travail archéologique remarquable, les vestiges d’une Provence antique ont pu être conservés sur ce site exceptionnel. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-24 10:00:00

fin : 2024-04-24 14:00:00

chemin de LAVALDUC Parking du mas de Lavalduc

Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

