RANDO NATURE DE COLOMIERS A PIBRAC A TRAVERS LES COULEES VERTES, DESTINATION PYRENICIMES Colomiers, samedi 30 novembre 2024.

Haute-Garonne Tourisme vous invite à partager un moment convivial au départ de la gare de Colomiers pour une arrivée au salon de la montagne et de la nature « Pyrénicimes » à Pibrac en passant par le parc de l’Armurié, les coulées vertes du Bassac et de l’Aussonnelle…

Cette randonnée gratuite est proposée par Haute-Garonne Tourisme et encadrée par le CDRP (Comité Départemental de la Randonnée Pédestre).

N’oubliez pas votre sac à dos avec gourde et encas, coupe vent ou vêtement de pluie, lunettes de soleil et casquette.

Cette randonnée fait partie d’un programme de 6 balades tout niveau en Haute-Garonne.

11 km Durée 2h45 Dénivelé non significatif.

Inscription obligatoire. 30 personnes maximum. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-11-30 09:45:00

fin : 2024-11-30 12:30:00

GARE COLOMIERS A PIBRAC « PYRENICIMES »

Colomiers 31770 Haute-Garonne Occitanie

