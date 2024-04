Rando la tréportaise VTT et Marche Place de la Poissonnerie Le Tréport, mercredi 1 mai 2024.

Rando la tréportaise VTT et Marche Place de la Poissonnerie Le Tréport Seine-Maritime

Rando « La Tréportaises » VTT et Marche Boisson et sandwich à l’arrivée Ravitaillement sur le parcours.

12 km (marche) 30 km et 50 km (VTT)

4€

Rando « La Tréportaises » VTT et Marche Boisson et sandwich à l’arrivée Ravitaillement sur le parcours.

12 km (marche) 30 km et 50 km (VTT)

4€ .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-01 08:00:00

fin : 2024-05-01

Place de la Poissonnerie Chapiteau de la Plage

Le Tréport 76470 Seine-Maritime Normandie astreportcyclisme@clubinternet.fr

L’événement Rando la tréportaise VTT et Marche Le Tréport a été mis à jour le 2024-03-31 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers