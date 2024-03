Rando du goût à Ayen Ayen, dimanche 7 avril 2024.

Rando du goût à Ayen Ayen Corrèze

12ème rando du Goût et vous accueille à partir de 7h30 à la salle des fêtes. 3 circuits au choix 9km-12km-16km

Départ 8h pour le circuit des 20km et 8h30 pour les circuits des 10 et 14km.

Inscription jusqu’au 05 avril inclu 7€ puis 10€ le matin de la rando (gratuit pour les enfants jusqu’à 12 ans).

Renseignement maison France services 05 55 25 76 12. Inscription en ligne possible du 2 mars au 5 avril via Hello Asso https://www.helloasso.com/associations/pays-des-buttes-calcaires/evenements/rando-du-gout-2

Parcours sur le site de l’association http://randopbc19.fr/actualites/

Mini marché de producteurs au retour ouvert à tous .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-07 07:30:00

fin : 2024-04-07

Bourg

Ayen 19310 Corrèze Nouvelle-Aquitaine france.services@ayen.fr

L’événement Rando du goût à Ayen Ayen a été mis à jour le 2024-03-02 par Corrèze Tourisme