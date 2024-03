RANDO DU DOLMEN Rives-du-Loir-en-Anjou, dimanche 5 mai 2024.

RANDO DU DOLMEN Rives-du-Loir-en-Anjou Maine-et-Loire

Randonnez entre Villevêque et Soucelles et (re)découvrez le Dolmen de la Pierre Cesée. Laissez-vous conter les histoires plus ou moins légendaires de ce dolmen ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-05 10:00:00

fin : 2024-05-05 12:00:00

L’Engrenage Moulin de Viievêque

Rives-du-Loir-en-Anjou 49140 Maine-et-Loire Pays de la Loire tourisme@rivesduloirenanjou.fr

L’événement RANDO DU DOLMEN Rives-du-Loir-en-Anjou a été mis à jour le 2024-03-24 par eSPRIT Pays de la Loire