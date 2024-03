Rando cyclo Eckmühl Salle Ile Fougère Penmarch, dimanche 19 mai 2024.

Rando cyclo Eckmühl Salle Ile Fougère Penmarch Finistère

Randonnée vélo de route et gravel. Au départ de la salle Île Fougère, près du port de Saint-Guénolé. Les non-licenciés sont les bienvenus. Pour les participants, ravitaillement pendant la randonnée, apéritif et sandwich offerts à l’arrivée.

Trois circuits de 32, 72 et 97 km dans le Pays Bigouden et en limite de Plomelin. Circuit gravel (à mi-chemin entre le vélo de route et le VTT) 67 km .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-19 07:30:00

fin : 2024-05-19

Salle Ile Fougère Saint-Guénolé

Penmarch 29760 Finistère Bretagne serge.guillou4@wanadoo.fr

L’événement Rando cyclo Eckmühl Penmarch a été mis à jour le 2024-03-04 par OT Destination Pays Bigouden Sud