Rando avec les baliseurs sur les sentiers d’Istres Plage de la Romaniquette Istres, samedi 25 mai 2024.

Partez en randonnée avec les associations istréennes ! Encadrés par les baliseurs et animateurs des associations de randonnée istréennes, initiez vous à cette pratique, à la question du balisage et sensibilisez vous à l’environnement qui nous entoure.

Lors de cette sortie au départ de l’Office de Tourisme d’Istres, vous découvrirez les nombreuses merveilles

paysagères d’Istres ainsi que son patrimoine bâti et naturel.

Ce moment de découverte donnera à certains – on l’espère – l’envie de se lancer dans la pratique de la marche.



Avec les associations Marche & Rêve et Istres Rando la Pierre Trouvée.

Prévoir le pique-nique partagé. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-25 10:00:00

fin : 2024-05-25

Plage de la Romaniquette Corniche de Suffren Plage de la Romaniquette

Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

